В Британии пригрозили России «испепелением 40 городов»

Атомные подводные лодки Великобритании могут уничтожить до 40 российских городов баллистическими ракетами Trident. Такое заявление в беседе с The Telegraph сделал бывший контр-адмирал Королевского флота Крис Перри.

«Каждая подводная лодка Trident может быстро испепелить 40 российских городов. <…> Это может напугать любого мирового лидера», — заявил бывший военный, высказав мнение, что Россия не сможет защититься от атаки баллистическими ракетами ввиду больших размеров страны.

Однако авторы материала отметили, что состояние атомного флота Британии вызывает опасения, так как подлодкам Trident уже более 25 лет, а провалившиеся недавние испытания заставили многих сомневаться в способности флота обеспечить эффективное ядерное сдерживание.

«Субмарины Trident старые, очевидно, что это проблема. Если на подлодке что-то пойдет не так, это запросто может привести к катастрофе», — подчеркнули в статье.

Кроме того, ситуацию осложняет то, что ядерные ракеты для Британии производят Соединенные Штаты. Причем во время ремонта и обслуживания зависимость страны от американских союзников значительно возрастает.

«В прошлом зависимость от США не считалась проблемой. Однако то, что американский лидер Дональд Трамп предположил отказ США от поддержки НАТО, может говорить о проблемах в будущем», — отметил автор статьи.

Ранее появилась информация, что Великобритания захотела иметь право самостоятельно использовать ядерное оружие для сдерживания России на фоне уязвимости из-за политических сдвигов в Белом доме.