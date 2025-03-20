Британия захотела независимости от США в использовании ядерного оружия

Великобритания захотела иметь право самостоятельно использовать ядерное оружие для сдерживания России на фоне опасений из-за уязвимостей к политическим сдвигам в Белом доме. Об этом сообщила газета Daily Express .

«Как только ракеты оказываются на (подводной — прим. ред.) лодке, вопрос об их развертывании станет делом правительства его Величества и никого больше — в этом нет никаких сомнений», — заявил высокопоставленный представитель ВМФ Соединенного Королевства.

Авторы материала напомнили, что Британия разрабатывает и производит собственные ядерные боеголовки и системы наведения, однако для их доставки требуются американские ракеты Trident II D5, арендованные у Соединенных Штатов.

Соединенное Королевство и США по-прежнему действуют в соответствии с Соглашением о взаимной обороне 1958 года, которое позволяет передавать технологии друг дугу. В 1963 году американский лидер Джон Кеннеди предоставил Британии оперативную автономию в использовании ядерного оружия с использованием систем доставки США.

О размещении ядерного оружия ранее заговорили во Франции. Президент Эммануэль Макрон пообещал появление истребителей Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками на границе с ФРГ в 2035 году.