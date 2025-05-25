Следующие 10 или 20 лет могут пройти в атмосфере постоянных вооруженных конфликтов в мире. Таким предположением поделился бывший секретарь кабинета министров Великобритании Саймон Кейс, его процитировал The Times.

«Глядя на жизнь своих детей, я понимаю, что следующие 10 или 20 лет будут определяться этим межгосударственным конфликтом. Странам западного альянса нужно поторопиться и подготовиться», — сказал он.

По мнению экс-секретаря, такие риски сформировались из-за укрепившихся в мировой политике диктаторов. По его словам, Британия многие годы недостаточно вкладывалась в военное производство.

Кейс работал в британском правительстве с 2020 по 2024 год, включая действующего премьер-министра Кира Стармера.

Ранее депутат Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов заявил, что страны Европы планируют начать войну с Россией в конце 2020-х — начале 2030-х. Он напомнил о формировании «евроглобалистского военно-политического блока», в который вошли Великобритания, ФРГ и Франция.