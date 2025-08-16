Американка вставила в рамку кусок кожи покойного мужа. Место среза выбрал сын

NYP: в США вдова вставила в рамку кусок кожи мужа с татуировкой черепа

Медсестра из Западной Вирджинии Анжелика Радевски оригинальным способом сохранила память о муже. Она срезала фрагмент кожи с татуировкой, законсервировала его и вставила в рамку, сообщил New York Post .

В марте 55-летний муж американки Ти Джей умер через четыре года после свадьбы. Радевски отказалась от традиционного памятника и решила увековечить имя супруга под рамкой — вырезать и законсервировать одну из его 70 татуировок. Выбрать нужную помог их 10-летний сын.

Перед кремацией сотрудник похоронного бюро срезал фрагмент кожи с правой руки с изображением черепа в черно-золотых цветах команды Pittsburgh Steelers и поместил в специальный набор для сохранения, предоставленный компанией Save My Ink Forever из Огайо. Процесс консервации занял 90 дней, компания вернула готовую картину.

«Это не реплика. Вы можете увидеть его волосы, морщины, татуировку, которую я поцеловала на ночь», — рассказала вдова.

