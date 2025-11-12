В Британии подтвердили приостановку обмена разведданными с США

Великобритания приостановила обмен разведывательными данными с США о подозрительных судах в Карибском море. Об этом написало издание The Times .

«Британские разведывательные агентства и военные прекратили обмениваться разведывательными данными с США о судах, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Карибском море. Разведданные, полученные британскими агентами в регионе, больше не передаются американцам, поскольку Великобритания не хочет быть соучастником», — отметили в материале.

Ранее Лондон предоставлял данные о местоположении судов, перевозящих наркотики, а также о количестве людей на борту. Британский флот уже проводит операции против контрабандистов, но не убивает их, а задерживает.

Ранее CNN сообщил, что Британия больше не станет делиться разведданными, так как опасается, что переданную информацию американцы используют для ударов по ним. В Лондоне сочли подобные атаки незаконными.