США остались без британских разведданных в Карибском море

В Великобритании решили больше не делиться с США разведданными о подозрительных судах в Карибском море. Британские спецслужбы опасаются, что переданную информацию американцы используют для ударов по ним. Об этом сообщил телеканал CNN .

Источники журналистов отметили, что в Лондоне сочли подобные атаки незаконными. Соучастниками подобных действий британцы быть не хотят и говорят о нарушении международного права.

Предпринятый Великобританией шаг в материале назвали серьезным и отражающим растущий скепсис в отношении американской военной кампании в регионе.

По данным CNN, жертвами ударом США по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, стали 76 человек. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отмечал, что такие действия можно приравнять к «внесудебным казням». Собеседники телеканала заверили в согласии британцев с этой оценкой.

Американская сторона пока тему никак не комментировала.