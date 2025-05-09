В Британии пилот перепутал лево и право и поджег Boeing 777

DM: Boeing 777 загорелся из-за ошибки британского пилота

BEAUTIFUL SPORTS
Фото: BEAUTIFUL SPORTS/www.globallookpress.com

Британский пилот перепутал левую и правую стороны и спалил Boeing 777. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Пожар произошел на воздушном судне British AirWays. Ошибка пилота спровоцировала возгорание тормозов, и самолету пришлось экстренно тормозить на скорости около 300 километров в час.

ЧП привело к отмене и задержке десятков рейсов. Сам пилот не смог объяснить случившееся. Обошлось без жертв. На борту Boeing находились 13 членов экипажа и 334 пассажира, никто не пострадал.

На прошлой неделе в США самолет рухнул на жилые дома. На борту находился только пилот, он погиб. На месте крушения начался пожар.

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