Самолет рухнул на жилые дома в США, пилот погиб

В Калифорнии потерпел крушение одномоторный самолет, он рухнул на жилые дома в районе Вуд-Ранч в Сими-Вэлли к северу от Лос-Анджелеса. Подробности сообщил телеканал CBS News .

На борту небольшого самолета Vans RV-10 находился только пилот, он погиб. В месте падения начался пожар, прибыли спасатели.

Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что самолет взлетел с аэродрома Уильяма Фокса в Ланкастере и направлялся в аэропорт Камарилло.

Дома, на которые уупал самолет — двуэтажные коттеджи на одну семью. Здания пострадали от пожара и получили структурные повреждения. Пожар потушили. Несмотря на то, что в момент падения самолета жильцы находились дома, никто не пострадал.

В конце апреля в штате Теннесси одномоторный самолет потерпел крушение, в результате чего погибли трое человек, находившихся на борту. Самолет вылетел из штата Алабама и перед крушением пытался совершить посадку.