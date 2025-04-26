В Британии опубликовали карикатуру на Зеленского и Трампа в стиле фрески Буонарроти

Times изобразила Зеленского в виде Адама, просящего помощи у Трампа в роли Бога

В Великобритании опубликовали карикатуру с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в стиле ватиканской фрески Микеланджело Буонарроти «Сотворение Адама». Иллюстрацию разместила британская газета The Times .

В русском языке существует аналогичное высказывание на тему того, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят.

Издание опубликовало карикатуру в преддверии ряда встреч Трампа в Риме на похоронах папы римского Франциска.

На иллюстрации глава киевского режима изображен в образе Адама, одетого в зеленую рубашку с трезубцем и светлые брюки. Он протягивает руки Трампу с жалостливым выражением лица.

Американский лидер изображен вместо Бога, а за его спиной вместо ангелов — госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и вице-президент Джей Ди Вэнс. У Трампа недовольное лицо. Он закрыл глава и кричит на Зеленского, показывая ему в ответ на просьбу о помощи средний палец.

Ранее Зеленский допустил, что не сможет приехать на похороны папы римского Франциска.