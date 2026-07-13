В Британии охота за плюшевым медведем обернулась кошмаром: в лесу нашли чемодан с трупом

В детском саду в Джиллингеме организовали «охоту» за плюшевым медведем в лесу. Один из участников увидел чемодан, вокруг которого вились мухи.

Прибывшая полиция обнаружила в чемодане труп мужчины. В ходе расследования по подозрению в убийстве правоохранители арестовали двух мужчин. Официально опознания тела пока не проводилось, но полиция уверяет, что личность убитого удалось установить. Предположительно, убитый и задержанные мужчины были знакомы.

Прошлым летом в Италии нашли обезглавленное тело румынской эскортницы. Труп обнаружили в чемодане в зарослях ежевики, где он пролежал около трех недель.