Обезглавленное тело румынской эскортницы нашли в чемодане в зарослях ежевики в Италии

Паун исчезла 15 мая, и сначала в ее пропаже подозревали преступную группировку. Однако виновником оказался клиент 30-летней эскортницы, румын Василе Фрумузаче, работавший охранником.

Мужчина рассказал, что познакомился с Паун в приложении для знакомств. После свидания он признался, что у него есть семья, и тогда Паун начала его шантажировать, она потребовала за молчание 10 тысяч евро. Испугавшись разоблачения. Фрумузаче убил свою пассию, обезглавил, а тело спрятал в чемодан. Потом вывез труп на ферму и выкинул.

Чемодан с телом почти три недели спустя нашли в зарослях ежевики. Голова жертвы с обширными ожогами лежала в нескольких километрах от кустов.

Полиция проверяет показания Фрумузаче.

Ранее в Бурятии мужчина зарезал подавшую на развод жену и старшую дочь. Тела женщины и несовершеннолетней нашли в бане местные жители.