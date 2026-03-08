В Британии обвинили российскую разведку в рассылке взрывных секс-игрушек

Британское издание Daily Mail со ссылкой на данные полиции Лондона сообщило, что за отправкой посылок с зажигательными устройствами в Европе, предположительно, могла стоять российская военная разведка. По информации газеты, устройства спрятали внутри посылок с электронными товарами для взрослых.

Летом 2024 года несколько таких отправлений загорелись на складах логистической компании DHL в Великобритании и Германии. Тогда никто не пострадал.

Как уточняет Eurojust, четыре подозрительные посылки отправили из Литвы в Великобританию и Польшу. Еще одно отправление загорелось в сортировочном центре в Германии до погрузки на самолет.

Следствие также выявило тестовые отправления, направленные в США, Канаду и Амстердам. По данным правоохранительных органов, в рамках расследования установили 22 подозреваемых в Литве и Польше, которые якобы могли быть связаны с российской разведкой.

