Пентагон заблокировал доставку секс-игрушек американским военным

Канадский секс-шоп Bonjibon получил два официальных письма от Пентагона с требованием прекратить поставки анальных пробок военнослужащим США. Об этом совладелица магазина Грейс Беннетт сообщила в беседе с телеканалом CTV News.

По ее словам, ведомство также вернуло в секс-шоп ранее отправленные на американскую военно-морскую базу в Бахрейне товары для взрослых.

Беннетт добавила, что покупателей уведомили о ситуации и вернули им деньги за неполученные товары.

«Нас это повеселило. Мы никого не осуждаем и хотим, чтобы люди могли заказывать, что хотят», — сказала она.

