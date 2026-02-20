В Британии объявили в розыск бывших охранников экс-принца Эндрю

Полиция Лондона начала работу над установлением личностей полицейских, которые ранее работали в охране брата короля Карла III — Эндрю Маунтбеттена‑Виндзора. Об этом сообщил телеканал Би-би-си .

Их данные могли бы иметь отношение к расследованию, связанному с контактами герцога Йоркского и скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

«Столичная служба полиции устанавливает личности и контакты с бывшими и действующими полицейскими, которые, возможно, тесно сотрудничали в качестве охраны с Эндрю Маунтбеттеном Виндзором», — сказано в заявлении.

По данным журналистов, этих сотрудников попросят восстановить в памяти все, что они могли видеть или слышать в период работы с Эндрю.

Также в Скотленд-ярде сообщили, что полиция подключилась к расследованию сообщений об использовании Эпштейном аэропортов британской столицы для частных рейсов и перевозки жертв сексуальной эксплуатации.

Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, лишенного статуса принца осенью 2025 года, полиция задержала 19 февраля по подозрению в должностном преступлении. Власти допустили, что он передавал конфиденциальную информацию своему другу Эпштейну, когда работал спецпредставителем Великобритании по международной торговле и инвестициям.