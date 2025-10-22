В Британии объяснили, что мешает встрече Путина и Трампа

Меркурис: Трамп не уверен во встрече с Путиным из-за спора среди советников

Встрече президентов России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу мешает отсутствие у советников американского лидера единой позиции по переговорам. Такое мнение выразил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале .

«Этот постоянный спор между советниками, который ведется в Вашингтоне, похоже, пока что склоняет Трампа к партии миротворцев, у которой более реалистичные взгляды на ситуацию», — сказал эксперт.

Он отметил, что Трамп осознает плачевное положение украинской стороны и не намерен вкладываться в провальные проекты.

«У [украинцев] нет оружия. У Европы почти нет оружия и денег. А, значит, в этом нет выгоды», — объяснил Меркурис.

Ранее американский президент заявил, что решение о встрече с Путиным пока не принято. Через два дня глава Белого дома вынесет окончательный вердикт.