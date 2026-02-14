В Великобритании допустили смену премьер-министра на фоне скандала вокруг связей экс-посла Питера Мандельсона с Джеффри Эпштейном. Политический стратег Пол Синклер назвал возможных преемников Кира Стармера, сообщило РИА «Новости» .

«Джон Хили был бы весьма не против того, чтобы стать премьер-министром. Полагаю, он считает себя компромиссным кандидатом на этот пост. Возможно, он действительно сможет им стать», — сказал Синклер.

Еще одним претендентом он назвал замминистра обороны Алистера Карнса, героя войны в Афганистане с хорошей репутацией.

При этом наиболее часто упоминаемые возможные сменщики — глава Минздрава Уэс Стритинг, экс-вице-премьер Анджела Рэйнер и министр энергетики Эдвард Милибэнд — не пользуются поддержкой избирателей, отметил Синклер.

Он добавил, что очевидных преемников нет, хотя карьера Стармера явно подошла к концу, и назвал его ходячим мертвецом.

«Это экзистенциальная проблема, кризис, надвигающийся на Лейбористскую партию», — подчеркнул бывший посол.

Ранее поскорее уйти в отставку Стармеру посоветовал и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.