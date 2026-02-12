Дмитриев пошутил, что не может устоять перед троллингом Стармера

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев иронично признался, что не может не высмеивать премьер-министра Великобритании Кира Стармера, когда представляется такая возможность. Об этом он написал в социальной сети X .

Так Дмитриев прокомментировал публикацию британского издания HuffPost UK, которое сообщило, что спецпредставитель президента Владимира Путина «не может удержаться от троллинга» в адрес Стармера.

«Верно, не могу устоять», — иронично отметил глава РФПИ.

Он добавил, что британскому премьеру не следует откладывать свою отставку в долгий ящик. По его словам, Стармер рискует войти в историю с «самым продолжительным и унизительным публичным провалом» в истории королевства.

Ранее Дмитриев назвал премьер-министра Великобритании неудачником, который столкнулся с фиаско во всех сферах, включая санкции. Он посоветовал Стармеру поступать противоположно тому, что говорят инстинкты, чтобы избежать полного краха.