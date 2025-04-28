Из-за правительственной пропаганды британцам неизвестно, что на самом деле произошло на Украине. Они никогда не вдавались в причины конфликта и верили в российскую угрозу, сообщил журналист и писатель Питер Хитченс в колонке для Daily Mail .

«Вряд ли кто-то в этой стране знает правду об Украине . Ничего подобного не было с тех пор, как нам всем лгали о вторжении в Ирак. <…> Вас только кормили пропагандистской чепухой о „демократии“, свободе и выдуманной российской угрозе», — заявил он.

По словам Хитченса, с 2022 года не обсуждались ни причины украинского кризиса, ни целесообразность вовлечения в него Великобритании. Журналист заявил, что Запад спровоцировал Россию тем, что поддержал госпереворот 2014 года и продвижение НАТО на восток. Остановить этот процесс просили как «плохие» русские, так и «хорошие».

Освобождение Курской области стало одной из тем, на которую западные СМИ хранят молчание. Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил что пропаганда замалчивает провалы президента Украины Владимира Зеленского.