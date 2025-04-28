В Британии назвали ложь об Украине самой большой с войны в Ираке

Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency
Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Из-за правительственной пропаганды британцам неизвестно, что на самом деле произошло на Украине. Они никогда не вдавались в причины конфликта и верили в российскую угрозу, сообщил журналист и писатель Питер Хитченс в колонке для Daily Mail.

«Вряд ли кто-то в этой стране знает правду об Украине . Ничего подобного не было с тех пор, как нам всем лгали о вторжении в Ирак. <…> Вас только кормили пропагандистской чепухой о „демократии“, свободе и выдуманной российской угрозе», — заявил он.

По словам Хитченса, с 2022 года не обсуждались ни причины украинского кризиса, ни целесообразность вовлечения в него Великобритании. Журналист заявил, что Запад спровоцировал Россию тем, что поддержал госпереворот 2014 года и продвижение НАТО на восток. Остановить этот процесс просили как «плохие» русские, так и «хорошие».

Освобождение Курской области стало одной из тем, на которую западные СМИ хранят молчание. Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил что пропаганда замалчивает провалы президента Украины Владимира Зеленского.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте