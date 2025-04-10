Украина отправила Западу вишлист по размещению миротворцев

Украина передала западным странам «список желаний» по вопросу размещения на территории страны «миротворческой» миссии. Об этом сообщила газета Politico .

Киевскому режиму, указали в материале, необходимы западные войска для «сдерживания агрессии» в будущем.

«В миротворческой миссии Киев хочет предотвратить любое повторное нападение с учетом того, что США и некоторые другие страны блокируют приглашение в НАТО», — отметили журналисты.

Politico со ссылкой на замглавы офиса президента Украины Павла Палису добавила, что как минимум 10 стран готовы отправить воинские контингенты на Украину. Палиса оговорился, что перед этим нужно обсудить целый ряд вопросов с союзниками, в том числе военного планирования.

Ранее Великобритания и Франция обсудили вероятную отправку международной «миротворческой» миссии на Украину.