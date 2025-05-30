В Британии нашли в тампонах вещества, вызывающие рак

В Великобритании в тампонах обнаружили пестициды, которые могут вызывать у людей рак. Об этом сообщила газета The Guardian .

Эксперты из Pesticide Action Network UK, Women’s Environmental Network и Pesticide Collaboration провели анализ 15 упаковок продукции популярных марок, купленных в обычных магазинах, и в одной из них обнаружили опасное вещество.

Концентрация глифосата составила 0,004 миллиграмма на килограмм, что в 40 раз превышает максимально допустимую норму для питьевой воды в Великобритании и ЕС (0,0001 миллиграмма на килограмм).

Как предупредили ученые, при использовании тампонов химикат попадает в кровь через слизистые, минуя естественные защитные барьеры организма, что повышает риск для здоровья даже при минимальном содержании вредных веществ.

Глифосат признан Международным агентством по изучению рака (подразделение ВОЗ) «вероятно канцерогенным для человека». Пестицид также ассоциируют с болезнью Паркинсона. По версии исследователей, токсин мог попасть в продукцию из-за обработки хлопковых полей гербицидами на основе этого вещества.

Ранее духи популярных мировых брендов назвали опасными из-за распространенной добавки в них — фталатов. Эти вещества вызывают бесплодие и могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.