Мир столкнется с кардинальными переменами, ключевую роль в которых сыграет Россия. Такое пророчество делала Матрона Московская, сообщил «Медиапоток» .

Подвижница благочестия говорила, что россияне пройдут трудные испытания, после которых их ждет сладкая победа. При этом народ должен восстановить «три столпа русской земли»: традиции предков, православие и духовное развитие.

Как отмечала святая, без российской поддержки страны Европы будут схожи с пустынными могильными землями. Когда Россия пройдет все предначертанные ей трудности, созданное европейскими соседями «кольцо ненависти» перестанет угрожать этой стране.

Ранее стало известно, что священник Иоанн Кронштадтский, который оставил после смерти много предсказаний о российском будущем, назвал 2024 год поворотным для РФ. Как отметило ИА «Кулик», часть из его пророчеств уже сбылась.