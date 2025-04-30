В Британии надзирательницу тюрьмы обвинили в сексе с двумя заключенными

Молодую сотрудницу тюрьмы на острове Шеппи в графстве Кент обвинили в сексуальных отношениях с двумя заключенными. Об этом сообщила газета Metro .

«В период с сентября 2021 года по декабрь 2022 года у 23-летней Изабель Дейл были неподобающие отношения с 33-летним Шахидом Шарифом в тюрьме строгого режима HMP Swaleside на острове Шеппи», — написали авторы материала.

Также у надзирательницы был второй любовник — 28-летний заключенный Коннор Мани. Девушку заподозрили в сговоре с преступниками с целью контрабанды наркотиков. Дейл предстанет перед судом.

В США в 2024 году задержали учительницу по математике, ее обвинили в совращении ребенка. Женщина и 16-летний подросток занимались сексом в машине, в порыве страсти учительница расцарапала спину ученика.