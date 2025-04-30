В Британии надзирательницу тюрьмы обвинили в сексе с двумя заключенными

Молодую сотрудницу тюрьмы на острове Шеппи в графстве Кент обвинили в сексуальных отношениях с двумя заключенными. Об этом сообщила газета Metro.
«В период с сентября 2021 года по декабрь 2022 года у 23-летней Изабель Дейл были неподобающие отношения с 33-летним Шахидом Шарифом в тюрьме строгого режима HMP Swaleside на острове Шеппи», — написали авторы материала.
Также у надзирательницы был второй любовник — 28-летний заключенный Коннор Мани. Девушку заподозрили в сговоре с преступниками с целью контрабанды наркотиков. Дейл предстанет перед судом.
В США в 2024 году задержали учительницу по математике, ее обвинили в совращении ребенка. Женщина и 16-летний подросток занимались сексом в машине, в порыве страсти учительница расцарапала спину ученика.
Восемь полос — к концу 2025 года. Все о реконструкции Володарского шоссе в Подмосковье
Свыше 100 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю
Детская поликлиника на Нахабинском шоссе откроется в Звенигороде в 2026 году
Свыше 200 ярмарок проведут в Подмосковье в мае
Итоги профессионального конкурса педагогического мастерства подвели в Балашихе
Несколько человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте