В США учительница расцарапала спину ученику во время секса и попала в тюрьму

В американском штате Миссури 26-летняя учительница по математике Хейли Клифтон-Кармак оказалась в тюрьме за совращение 16-летнего ученика. Об этом сообщила местная телевизионная станция KRCG .

Педагога задержали в январе 2024 года после того, как школьник рассказал администрации учреждения об интимных отношениях с ней.

Следователи выяснили, что они занимались сексом в машине около ее дома. Однажды в порыве страсти учительница даже расцарапала спину подростку.

В октябре Клифтон-Кармак приговорили к четырем годам лишения свободы при условии, что она пройдет реабилитационную программу. Однако 14 февраля судьи решили, что освобождение женщины будет «злоупотреблением законом об УДО».

Ранее в штате Нью-Джерси учительница родила от 13-летнего ученика. Она насиловала школьника у себя дома и спала с ним в одной постели.