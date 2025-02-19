В США учительница расцарапала спину ученику во время секса и попала в тюрьму
В американском штате Миссури 26-летняя учительница по математике Хейли Клифтон-Кармак оказалась в тюрьме за совращение 16-летнего ученика. Об этом сообщила местная телевизионная станция KRCG.
Педагога задержали в январе 2024 года после того, как школьник рассказал администрации учреждения об интимных отношениях с ней.
Следователи выяснили, что они занимались сексом в машине около ее дома. Однажды в порыве страсти учительница даже расцарапала спину подростку.
В октябре Клифтон-Кармак приговорили к четырем годам лишения свободы при условии, что она пройдет реабилитационную программу. Однако 14 февраля судьи решили, что освобождение женщины будет «злоупотреблением законом об УДО».
Ранее в штате Нью-Джерси учительница родила от 13-летнего ученика. Она насиловала школьника у себя дома и спала с ним в одной постели.