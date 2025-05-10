Проходящие принудительное лечение заключенные подняли бунт в психбольнице Германии

Полиция и спецназ Германии подавили бунт в психбольнице для преступников

Бунт с баррикадами и поджогом мебели устроили осужденные на принудительное лечение в психиатрической судебно-медицинской клинике в немецком городе Бедбург-Хау провинции Северный Рейн — Вестфалия. Об этом сообщила газета Bild .

По данным издания, к акции неповиновения пациентов подбил недавно осужденный, который поступил из другого закрытого учреждения. По словам источников в правоохранительных органах, он добыл спиртное и угостил подельников.

Разгоряченные алкоголем пациенты выстроили в коридорах баррикады и подожгли мебель. Другие находящиеся на лечении и персонал сбежали на огороженную территорию.

Прибывшие по вызову полицейские позвали на помощь бойцов спецназа. Увидев силовиков в полной экипировке, бунтовщики добровольно сдались. После этого их перевели на закрытую территорию клиники.

Возникший в помещениях пожар быстро потушили. По словам представителей полиции, сейчас ситуация в лечебном учреждении находится под контролем. Но там проведут внутреннее расследования для выяснения всех обстоятельств, которые привели к бунту.

В начале января отбывающий наказание за серию сексуализированных преступлений заключенный тюрьмы во французской колонии Арль взял в заложники сотрудников медицинского блока. Злоумышленник пронес с собой нож и угрожал убить врачей и сопровождавшего его надзирателя.