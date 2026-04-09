Пожилой японец укусил женщину и умер

Japan Today: в Каваниси 89-летний мужчина укусил женщину и умер после задержания

В городе Каваниси в Японии 89-летний мужчина укусил женщину в природном парке во время любования цветением сакуры и умер вскоре после задержания. Об этом сообщило издание Japan Today .

Во время конфликта мужчина укусил 49-летнюю женщину за руку. После этого его задержали полицейские.

Когда сотрудники попытались сопроводить мужчину к патрульной машине, он сел на землю и отказался идти дальше. Полицейские взяли носилки, которые им передала администрация парка, и перенесли задержанного примерно на 200 метров.

По пути мужчине стало плохо: он побледнел и начал терять сознание. После этого полицейские сняли с мужчины наручники и срочно отвезли в больницу. Примерно через полтора часа врачи констатировали смерть задержанного. Точную причину его гибели установит вскрытие.

Ранее полиция японского города Гифу задержала начальника муниципального управления канализационных сооружений за нападение на мужчину в общественном туалете на железнодорожной станции. Будучи пьяным, он покусал незнакомца.