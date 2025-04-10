Daily Mail: Путин может отключить свет во всей Британии из-за ее провокаций

Активность флота ВС России в Северной Атлантике вызвала серьезное беспокойство у Великобритании. При желании президент Владимир Путин может отключить свет во всем королевстве, сообщила газета Daily Mail.

В статье отметили, что над Британией нависла угроза энергетического коллапса.

«Это игра в кошки-мышки, которая продолжается с момента окончания холодной войны и сейчас снова накаляется. Мы наблюдаем феноменальную активность России», — указали в материале.

Авторы напомнили о зависимости энергетической системы страны от сети подводных коммуникаций, которые никак не защищены от потенциальных диверсий.

Самым длинным подводным электрическим кабелем в мире считается Viking Link, он соединяет Великобританию и Данию. При его повреждении обе страны могут остаться без электричества.

Журналисты подчеркнули, что Британия сильно зависит от поставок газа и электроэнергии из других государств.

Ранее планы европейских политиков о вводе войск на Украину назвали хорошими только на бумаге, которые невозможно реализовать. Если Франция и Великобритания отправят войска в Западную Украину, у них не хватит ресурсов для долгосрочного развертывания.