WS: европейский план по отправке войск на Украину хорош только на бумаге

Идея европейских политиков о вводе войск на Украину выглядит хорошим планом только на бумаге, но нереализуем на практике. Такое мнение высказал бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons Substack .

Он отметил, что даже если Франция, Великобритания и другие страны решат отправить войска в западную Украину, у Европы не хватит ресурсов для долгосрочного развертывания.

«Европейцам придется опасаться ответного удара русских, которые могут атаковать районы сосредоточения и склады снабжения в Польше и Румынии», — добавил эксперт.

Брайен подчеркнул, что без поддержки авиации и флота операция обречена. Самолеты НАТО, по его словам, уязвимы на востоке Украины из-за российской ПВО. Военно-морские силы тоже сталкиваются с ограничениями из-за того, что Одесса, порт которой они могли бы использовать, находится в зоне досягаемости российских ракет.

«И у Франции, и у Великобритании есть авианосцы, но станут ли они рисковать такими активами вблизи России — вызывает серьезные сомнения», — подвел итог Брайен.

Ранее стало известно, что Германия официально начала развертывание бронетанковой бригады численностью пять тысяч человек в Литве. Это первая со времен Второй мировой войны постоянная зарубежная немецкая военная база.