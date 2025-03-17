В Британии хирург удалил не те кости 91 пациенту

Жительница Великобритании Анджела Гловер рассказала, что хирург Миан Мунавар Шах удалил ей не те кости и вставил в плечо металлические штифты, которые ей были не нужны. Об этом сообщила британская газета Daily Mail .

По словам 51-летней англичанки, хирурга уволили за некачественное проведение операций, в частности, за удаление у пациентов не тех костей.

Шах сделал ей три ненужные операции. Она получила травмы, из-за которых испытывает постоянную «мучительную боль», не может двигать правой рукой и не чувствует большой палец.

Теперь женщина из-за травмированного плеча не может заниматься повседневными делами, а также взять на руки новорожденную внучку.

«Я с трудом справляюсь с задачами, открываю банки, вылезаю из ванны, я больше не хожу в спортзал. Я не могу ездить на велосипеде», — пожаловалась Гловер.

Кроме того, сканирование позже показало, что хирург закрепил руку в неправильном месте. Когда все это выяснилось, Гловер удалили все штифты, а потом выплатили «шестизначную» компенсацию.

Доктор Шах работал в Walsall Healthcare NHS Trust. От его пострадал 91 пациент, которым потребовались операции на плече или на запястье. При этом он не обладал необходимыми компетенциями для их проведения.

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