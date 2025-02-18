Турецкий врач случайно порвал кишку пациентки во время эндоскопии. Женщина погибла

Жительнице турецкого города Адана во время эндоскопии из-за врачебной ошибки прокололи двенадцатиперстную кишку. В результате женщина умерла, сообщила турецкая газета Sabah .

Жертвой врачебной ошибки стала 46-летняя директор по особым поручениям ректората Университета Чукурова. У нее остались двое детей.

По информации издания, женщина 13 февраля отправилась в больницу на эндоскопию и вместо своего врача обратилась к другому специалисту — «профессору и доктору Y.G». Во время процедуры он случайно проколол ей двенадцатиперстную кишку. Пациентку отправили на операцию, но спасти ее не удалось.

Совершивший смертельную ошибку врач извинился перед родственниками женщины. В отношении специалиста начали расследование.

Ранее в США врачи по ошибке ампутировали мужчине руки и ноги. Пациент страдал от инфекции после операции по удалению камней из почек, в результате произошел сепсис конечностей, и их пришлось отрезать.