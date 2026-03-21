В Британии годовалая девочка подавилась клубникой и потеряла зрение

Родители вместе с ребенком приехали в Великобританию из Бразилии по туристической визе. Оставшись с няней, девочка подавилась кусочком клубники. Прохожий студент-медик доставил пострадавшую в больницу, у ребенка на тот момент остановилось сердце. Врачи смогли реанимировать девочку, стабилизировать ее и ввести в искусственную кому.

Кислородное голодание привело к тяжелым и необратимым повреждениям головного мозга. Девочка лишилась зрения, не может самостоятельно есть и ходить. Ребенку необходима срочная нейрореабилитация, но семья не имеет медицинской страховки. Продлить туристическую визу у родителей не получается, процесс затягивается.

