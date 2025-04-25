В Британии допустили отказ от отправки войск на Украину

The Times: Британия может отказаться от отправки тысячи военных на Украину

Великобритания может отказать от идеи отправить войска на Украину, что было желанием Франции, из-за слишком высоких рисков. Об этом сообщила газета The Times.

«Великобритания, вероятно, откажется от планов отправки тысяч солдат для защиты Украины, поскольку риски считаются „слишком высокими“», — отметили в публикации.

По словам источника издания, у Великобритании «силы недостаточны для выполнения такой задачи» -создания сухопутных войск на Украине. Он добавил, что жесткого подхода всегда хотели только во Франции.

Авторы статьи предположили, что вместо отправки своих военных британские власти сосредоточатся на восстановлении и перевооружении ВСУ.

Ранее в Соединенных Штатах раскритиковали план европейских политиков о вводе войск на Украину. Даже если власти Франции и Великобритании решат отправить войска в республику, у Запада не хватит ресурсов для долгосрочного развертывания.