Партия британского премьера Кира Стармера представила инструкцию, которая разрешает «полный социальный переход»* детей с четырех лет. Об этом сообщила газета Daily Mail .

В документе предложили отменить запрет местоимения в отношении детей. Рекомендации собираются закрепить на законном уровне.

Активисты с критикой отнеслись к новой инструкции. По их мнению, такие правила создают ложную картину в виде «опасной сказки» для детей, которая гласит, что сменить пол* возможно.

Изначально руководство разработали под шефством консерваторов в 2023 году, но когда к власти пришли лейбористы, то его принятие отложили на 18 месяцев, потому что чиновники не смогли договориться. В прошлом варианте инструкции было написано, что «дети младшего школьного возраста не должны использовать местоимения, отличные от тех, которые используются для обозначения их пола».

Ранее израильтянка с тремя детьми сбежала из Великобритании в Россию. Такое решение она приняла из-за русофобии и ЛГБТ*-пропаганды в королевстве.

*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.