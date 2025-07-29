Израильтянке с тремя детьми пришлось сбежать из Британии в Россию из-за русофобии и ЛГБТ*-пропаганды. Женщина подлилась своей историей с RT.

У родителей Надежды российское гражданство, в 1996 году они переехали в Израиль. В семье всегда уважали русскую культуру. Сейчас родные живут в России.

Сама Надежда перебралась в Великобританию в 2004 году. В последние годы из-за агрессивной ЛГБТ*-пропаганды женщина перевела детей на домашнее обучение.

«К тому же, где-то полгода назад закон в Британии: если ты сотрудничаешь с российскими властями — пять лет тюрьмы. А я обращалась в посольство для переезда. Англия настроена против России», — рассказала женщина.

После переезда в Россию семья Надежды обосновалась в деревне в Ярославской области. Они занялись сельским хозяйством и планируют открыть сыроварню. Израильтянка ведет блог о своем переезде, за ее жизнью следят 67 тысяч подписчиков.

Знакомая Надежды также столкнулась в Британии с дискриминацией. Владелицу фирмы «Русские пироги» не пустили на ярмарку. Потом ей пришлось открыть новый бизнес под другим именем.

Ранее французский историк Эммануэль Тодд поделился впечатлениями о Москве. Он обвинил Запад в русофобии.

*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.