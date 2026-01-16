В Британии анонсирование самое важное в истории мира заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп намерен сделать самое важное заявление в истории человечества. Об этом сообщила газета Daily Star со ссылкой на документалиста Марка Кристофера Ли.

По информации источника, во время чемпионата мира по футболу в 2026 году Трамп объявит, что человечество вступило в контакт с инопланетной цивилизацией.

Кристофер Ли утверждает, что получил информацию от инсайдеров из Вашингтона. По его словам, Трамп написал речь, которую изменит человечество навсегда.

«Ли предсказал, что 8 июля 2026 года Трамп обратится к нации. Это произойдет через 79 лет после того, как американская армия опубликовала заявление, что обнаружила „летающий диск“ после вероятного крушения НЛО в Розуэлле», — заявили авторы статьи.

Журналисты напомнили, что тогда обломки признали аэростатом, который применяли для наблюдения над ядерными испытаниями СССР.

Ранее глава американской разведки Тулси Габбард заявила, что верит в НЛО.