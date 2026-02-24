В Британии 97-летняя женщина умерла, 10 дней ожидая скорую

Жительница Великобритании, 97-летняя Бабетт Бердж, умерла у себя дома, так и не дождавшись медицинской помощи. Диспетчеры ей сообщили, что ожидание может занять до 10 дней, написала газета Daily Mail .

Пенсионерку, лежащую на полу в ее доме в Ньюпорте, в середине октября обнаружила сиделка. За несколько дней до этого к женщине приезжал фельдшер и зафиксировал признаки перелома шейки бедра: нога была вывернута и выглядела укороченной. При этом в скорой помощи заявили, что подобная травма не является основанием для срочной госпитализации, и поставили пациентку в очередь на выезд с ожиданием до 10 дней.

Не дождавшись медиков, женщина упала повторно. Позднее уже опекун нашел ее без сознания, спасти пенсионерку не удалось.

Вскрытие показало, что непосредственной причиной смерти стала пневмония, которая развилась из-за ограничения в движениях после травмы. Также эксперты обнаружили у умершей изменения на коже, которые связали с нарушением кровообращения.

Родным Бердж принесли соболезнования, а по факту произошедшего назначили расследование. Компетентным органам предстоит установить, почему пожилой пациентке с тяжелой травмой не оказали экстренную помощь и ей пришлось ждать приезда скорой почти две недели.

