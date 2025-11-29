В бразильскому аэропорту Пара-де-Минас самолет выкатился за пределы полосы

В бразильском штате Минас-Жерайс самолет Beechcraft King Air E90 (PS-MGQ) выкатился за пределы полосы аэропорта Пара-де-Минас. Об этом сообщил сайт AEROIN .

По данным издания, самолет начал разгон по полосе, но во время разбега у него отказал один из двигателей. Пилоту пришлось срочно прекращать взлет. Однако из-за того, что участок ВПП в этой части идет под уклон, а скорость разгона уже была значительной, остановить машину на оставшейся дистанции оказалось невозможно. Самолет прошел всю длину полосы и выкатился через противоположную сторону оказавшись в высокой траве за пределами аэродрома.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как самолет движется по ВПП, а спустя несколько секунд за крышами ближайших домов поднимается облако рыжей пыли — судя по всему, в момент, когда машина съезжает. Позже на кадрах видно уже стоящую в травянистом рве машину, вокруг которой собрались люди, осматривающие место происшествия.

Несмотря на серьезный инцидент, как отмечает AEROIN, никто не пострадал. Пилот выбрался из самолета самостоятельно, а жертв и раненых среди жителей близлежащего района нет.

В октябре круживший над Петербургом самолет выкатился за посадочную полосу при приземлении.