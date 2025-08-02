В Бразилии загадочно умерла девушка, пытавшаяся скрытно провезти 26 айфонов

В Бразилии 20-летняя местная жительница скончалась после попытки тайно провезти 26 айфонов. Об этом сообщил таблоид Mirror .

Смерть девушки наступила 29 июля, вскоре после того, как ей стало плохо в автобусе. По информации издания, правоохранителей обескуражили обстоятельства ее смерти.

«Бразильские следователи были ошеломлены, обнаружив мертвую женщину с 26 айфонами, приклеенными к телу», — отметили авторы материала.

По предварительным данным, причиной гибели бразильянки стал сердечный приступ, хотя ранее проблем со здоровьем у нее не наблюдалось. Полиция продолжает расследование.

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