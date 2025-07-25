Сегодня 18:52 Жизнь-сказка оборвалась в 20 лет. Австралийская модель внезапно умерла на яхте миллиардера 0 0 0 Мир

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Шинейд Макнамара — 20-летняя модель из Австралии. Ее жизнь напоминала сказку: девушка делилась с подписчиками снимками с райских пляжей и белоснежных яхт. Она хвасталась подтянутым телом и золотистым загаром, но информации о реальной жизни блогерши крайне мало. В 2018 году девушка загадочно умерла на роскошной яхте.

Фото: Sinead McNamara / Соцсети

Что известно о Шинейд Макнамара Шинейд родилась в Австралии в прибрежном городе Порт-Маккуори в счастливой большой семье. Девушка занималась серфингом и регби, много путешествовала. В профиле яркой блондинки с бронзовой кожей было 32 тысячи подписчиков, ее публикации набирали по 1,5 тысячи лайков. В середине июня 2018 года Макнамара начала выставлять завораживающие снимки с видами Греции. «Жизнь и работа на яхте — это то, что может предложить мне мир. Думаю, у меня все довольно хорошо!» — писала девушка.

Фото: IMAGO/Marc John / www.globallookpress.com

«Королева Майя» Весной того же года Макнамара устроилась стюардессой на роскошную яхту 87-летнего мексиканского миллиардера Альберто Баильерес «Королева Майя IV». Стоимость судна достигала 200 миллионов долларов. Сам Баильерес вызывает особый интерес — это один из богатейших людей Мексики, ему принадлежат практически все крупные стадионы, где проводится коррида. Экипаж «Королевы Майи» останавливался в шикарных местах: Родос, остров Сими, Кефалония и Санторини. Команда жида в роскошных отелях, загорала и путешествовала по греческим островам. Макнамара делилась с семьей впечатлениями и признавалась, что она счастлива. Но именно остров Кефалония стал последним местом, которым довелось полюбоваться юной австралийской модели.

Фото: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB / www.globallookpress.com

Вечеринка в портовом баре и кома В ночь на 31 августа произошло нечто страшное, но лишь 4 сентября в Сети появились сообщения о смерти Шинейд. Речь шла как о расправе, так и о самоубийстве. Что стало причиной несчастная любовь или ссора с коллегами — неизвестно. Накануне происшествия команда яхты развлекалась в одном из портовых баров. Вечером 30 августа модель позвонила родственникам: она говорила очень тихо, а по голосу было понятно, что девушка расстроена. В ночь на 31 августа капитан проплывавшей мимо «Королевы Майи» лодки заметил на палубе девушку — с ней явно было что-то не так. «Она дышала еле-еле», — рассказал мужчина. Вертолет доставил Шинейд в больницу в городе Аргостоли, но усилия врачей оказались тщетными. Модель впала в кому и умерла. «Семья пытается понять причину, почему прошло так много времени после того, как Шинейд нашли и затем доставили в больницу. Девушка находилась в коматозном состоянии на борту яхты несколько часов, а в тот момент каждая секунда была на счету!» — отметил адвокат семьи Макнамара. Греческие журналисты призвали искать причину гибели Шинейд в непростых отношениях среди персонала шикарной яхты. Ведь могло случиться что угодно — любовный треугольник, банальная ссора и соперничество за внимание мексиканского миллиардера.