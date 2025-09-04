В Бразилии вратарь умер после отражения пенальти грудью

В Бразилии 38-летний вратарь Антониу Эдсон дос Сантос Соуза скончался во время матча любительских команд по футзалу. Об этом сообщил CNN Brasil .

Инцидент произошел в муниципальном спортзале в Аугусту-Корреа в штате Пара на турнире в среду. После того как игрок грудью отразил пенальти, он направился к партнерам по команде, но потерял сознание по пути.

Соуза доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Оставшиеся матчи дня были отменены. Точная причина смерти пока не установлена.

В июле во время заплыва X-Waters Volga в Нижнем Новгороде погиб московский пловец Дмитрий Ионов. На завершающем этапе он почувствовал себя плохо и обратился за помощью к спасателям. Спортсмена доставили в больницу, но спасти не смогли.