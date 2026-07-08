В Бразилии родители держали четверых детей взаперти и почти без еды

В бразильском штате Гояс задержали пару за жестокое обращение с четырьмя детьми. Об этом сообщило издание Metropoles .

Сотрудники муниципальной гвардии города Апаресиде-де-Гояния проводили проверку семьи после анонимного обращения. В обнаружили в доме малолетнего ребенка и троих подростков.

Двое подростков не посещали школу и жили взаперти в комнате без окон. В помещении царила антисанитария, а еды не хватало.

Родителей задержали и передали в профильные органы. Против них возбудили дело о жестоком обращении и незаконном лишении свободы.

двоих детей отправили в больницу с признаками недоедания.

Ранее в Санкт-Петербурге местная жительница попыталась убить своего несовершеннолетнего сына ножом прямо в пункте выдачи заказов.