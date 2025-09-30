В Бразилии родился мальчик с контрацептивом в руке

The Daily Mirror: в Бразилии родился младенец с контрацептивом в руке

В Бразилии появился на свет ребенок, держащий в руке внутриматочную спираль (ВМС). Об этом сообщила газета The Daily Mirror .

По данным журналистов, мать младенца использовала контрацептив приблизительно два года, а затем неожиданно узнала, что беременна. Поскольку ВМС оставалась в полости матки, медики опасались ее извлекать, потому что это могло навредить плоду. В итоге контрацептив оставался там в течение всей беременности.

Во время срока у женщины возникли осложнения — кровотечение и отслоение матки. Несмотря на это, ей удалось родить здорового мальчика.

«Младенец вскоре после рождения был сфотографирован с Т-образным контрацептивом, который, как предполагалось, должен был уберечь его мать от беременности», — заявили в материале.

Ранее в США родился «самый старый ребенок». Американка прошла процедуру ЭКО, подсаженный ей эмбрион был заморожен 30,5 года.