В США родился «самый старый ребенок»

«У нас были тяжелые роды, но сейчас мы оба чувствуем себя хорошо. Он такой спокойный. <…> Мы не думали, что побьем какие-то рекорды, мы просто хотели родить ребенка», — рассказала женщина.

Ей не удавалось забеременеть в течение семи лет. Отчаявшись, Пирс вместе с мужем Тимом записались на участие в программе Open Hearts по усыновлению замороженных эмбрионов. Им достался донорский материал 62-летней Линды Арчерд.

В 1994 году она прошла процедуру ЭКО, родив девочку и заморозив три оставшиеся эмбриона. Женщина не оставляла надежды родить еще, но с наступлением менопаузы решила не рисковать и подыскать будущему ребенку родителей. Сложность заключалась в том, что 90% клиник в США отказывались работать с ее материалом, ведь его заморозили устаревшими методами. К тому же предстояло поднять медицинские архивы 30-летней давности, чтобы подать документы.

После разморозки выжили все три эмбриона. Один из них перестал развиваться, два других в ноябре 2024 года перенесли в матку Пирс и только один стал полноценным плодом. На днях приемная мать родила здорового мальчика, который одним своим появлением побил рекорд.

Ранее Тина Гибсон родила двух девочек из эмбрионов, пролежавших в заморозке 24 года. Их создали, когда будущей матери исполнился один год.