В США родился «самый старый ребенок»
Американка родила мальчика из замороженного более 30 лет назад эмбриона
Американка Линдси Пирс родила мальчика, который поставил рекорд как «самый старый ребенок». Подсаженный ей эмбрион хранился замороженным 30,5 года, сообщил MIT Technology Review.
«У нас были тяжелые роды, но сейчас мы оба чувствуем себя хорошо. Он такой спокойный. <…> Мы не думали, что побьем какие-то рекорды, мы просто хотели родить ребенка», — рассказала женщина.
Ей не удавалось забеременеть в течение семи лет. Отчаявшись, Пирс вместе с мужем Тимом записались на участие в программе Open Hearts по усыновлению замороженных эмбрионов. Им достался донорский материал 62-летней Линды Арчерд.
В 1994 году она прошла процедуру ЭКО, родив девочку и заморозив три оставшиеся эмбриона. Женщина не оставляла надежды родить еще, но с наступлением менопаузы решила не рисковать и подыскать будущему ребенку родителей. Сложность заключалась в том, что 90% клиник в США отказывались работать с ее материалом, ведь его заморозили устаревшими методами. К тому же предстояло поднять медицинские архивы 30-летней давности, чтобы подать документы.
После разморозки выжили все три эмбриона. Один из них перестал развиваться, два других в ноябре 2024 года перенесли в матку Пирс и только один стал полноценным плодом. На днях приемная мать родила здорового мальчика, который одним своим появлением побил рекорд.
Ранее Тина Гибсон родила двух девочек из эмбрионов, пролежавших в заморозке 24 года. Их создали, когда будущей матери исполнился один год.