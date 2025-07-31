Пастор изгонял из прихожанок демонов с помощью секса

Пастор на протяжении шести лет насиловал прихожанок под предлогом изгнания демонов. Об этом сообщило BBC News .

Профессор Университета Стерлинга Уолтер Масоча переехал в Шотландию из Зимбабве. Там он основал церковь «Агапе для всех наций», провозгласив себя ее главой.

Пастор принуждал женщин к сексуальной связи, утверждая, что является «даром Бога», который «очистит их от нечистой силы». Изнасилования совершались с 2006 по 2012 год.

Одна из жертв рассказала на суде, как 61-летний Масоча заставлял ее целовать его «святые губы», а затем насиловал, прикрываясь религиозными мотивами.

Судья Сьюзан Крейг назвала преступления отвратительными. Масоча получил 10 лет тюрьмы с пожизненной регистрацией в качестве сексуального преступника.

Ранее в Самаре священника арестовали за изнасилование 16-летней прихожанки. Подозреваемый познакомился с девушкой на исповеди.