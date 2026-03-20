В Бразилии мать задержали за обмен ребенка за наркотики
В бразильском городе Ларанжал-Паулиста полиция арестовала 24-летнюю женщину. Она передала свою трехлетнюю дочь 60-летнему наркоторговцу в обмен на три дозы запрещенных веществ, сообщила газета G1.
Преступление было раскрыто после обращения органов опеки, которые получили жалобы на странное поведение женщины в районе, известном активной торговлей запрещенными веществами.
Во время проверки у нее нашли запрещенные вещества, предназначенные для продажи. Женщина призналась, что передала ребенка за несколько доз наркотика.
Полицейские установили местонахождение девочки и обнаружили ее в доме предполагаемого наркоторговца, который находился рядом с ребенком. Мужчину задержали, он заявил, что не причинял вреда ребенку.
Также выяснилось, что у женщины есть вторая дочь младенческого возраста. Ее тоже нашли в доме торговца.
Обеих девочек госпитализировали. Мать и наркоторговца арестовали. Им предъявили несколько обвинений, связанных с распространением запрещенных веществ.
Полиция возбудила и отдельное уголовное дело по статье о насилии над беззащитными. Если экспертиза подтвердит факт надругательства, всем причастным будут грозить дополнительные обвинения.
