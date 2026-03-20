В Бразилии мать задержали за обмен ребенка за наркотики

В бразильском городе Ларанжал-Паулиста полиция арестовала 24-летнюю женщину. Она передала свою трехлетнюю дочь 60-летнему наркоторговцу в обмен на три дозы запрещенных веществ, сообщила газета G1 .

Преступление было раскрыто после обращения органов опеки, которые получили жалобы на странное поведение женщины в районе, известном активной торговлей запрещенными веществами.

Во время проверки у нее нашли запрещенные вещества, предназначенные для продажи. Женщина призналась, что передала ребенка за несколько доз наркотика.

Полицейские установили местонахождение девочки и обнаружили ее в доме предполагаемого наркоторговца, который находился рядом с ребенком. Мужчину задержали, он заявил, что не причинял вреда ребенку.

Также выяснилось, что у женщины есть вторая дочь младенческого возраста. Ее тоже нашли в доме торговца.

Обеих девочек госпитализировали. Мать и наркоторговца арестовали. Им предъявили несколько обвинений, связанных с распространением запрещенных веществ.

Полиция возбудила и отдельное уголовное дело по статье о насилии над беззащитными. Если экспертиза подтвердит факт надругательства, всем причастным будут грозить дополнительные обвинения.

