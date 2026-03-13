Мать в Индии отравила дочь из-за запретной любви и пыталась обмануть полицию

NDTV: мать в Индии отравила дочь за роман с иноверцем и обвинила ее любовника

Полиция Индии арестовала женщину по подозрению в убийстве 19-летней дочери. Девушка закрутила роман с иноверцем и сделала аборт. Мать пыталась выставить убийцей несостоявшегося зятя, сообщил NDTV .

В октябре 2025 года девушка познакомилась в соцсетях с парнем. У них закрутился роман, но молодые понимали — разное вероисповедание может помешать заключить брак.

Парень все равно пообещал жениться, а когда возлюбленная забеременела, взял свои слова обратно. Она сделала аборт и сильно заболела. В этот момент о запретной любви узнала мать. Она выгнала дочь, чтобы та не позорила семью.

Девушка поселилась у бойфренда, но на пятый день он бросил ее в плохом самочувствии на вокзале. Обиженная невеста подала заявление, обвинив бывшего жениха в обмане, но потом забрала по настоянию родительницы — та боялась, что поползут слухи.

Через месяц тело девушки нашли в поле, рядом лежала бутылка с ядовитым порошком. Ее мать заявила полиции, будто ее отравил несостоявшийся зять. Но все улики указывали на семью. В конце-концов мать и брат покойной сознались в убийстве.

