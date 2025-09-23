Проглотившего ртуть малыша спасли в Ленинском округе

В клиническую больницу в Видном Ленинского городского округа поступил годовалый ребенок с признаками отравления ртутью. Врачи оперативно промыли ему желудок и госпитализировали для проведения терапии.

Как рассказали в пресс-службе главы Ленинского округа, мама мальчика заметила, что он играет с градусником, кончик которого поврежден.

«Осмотрев сына, она обнаружила у него во рту шарики ртути. Родители прополоскали рот ребенку и вызвали скорую помощь. Мальчика экстренно доставили в Видновскую клиническую больницу», — добавили в пресс-службе руководителя муниципалитета.

Благодаря слаженным действиям родителей и врачей удалось избежать тяжелых последствий. Через несколько дней ребенка выписали из стационара с хорошим самочувствием.

Заведующая педиатрическим отделением Видновской клинической больницы Вероника Петрова отметила, что опасность ртути нельзя недооценивать.

«Даже небольшое количество этого вещества может привести к серьезным последствиям: поражению нервной системы, проблемам с почками и печенью, нарушениям в работе сердца, общему отравлению организма», — пояснила врач.

Напомним, что ртутные градусники необходимо хранить в недоступном для детей месте. При любых подозрительных симптомах нужно немедленно обратиться к врачу.