Завод перерабатывает российскую нефть, поступающую по нефтепроводу «Дружба».

НПЗ загорелся вечером 20 октября, как сообщала газета Magyar Nemzet. Это уже третий НПЗ в Европе, работающий с нефтью из России и внезапно загоревшийся.

До этого взрывы прогремели на двух заводах в Венгрии и Румынии. Пожар произошел на заводе MOL в городе Сазхаломбатта к югу от Будапешта. Второй — на НПЗ в румынском городе Плоешть, но в момент детонации завод Petrotel-Lukoil не работал, так как на предприятии с 17 октября велись плановые технические осмотры.

«После угроз главы МИД Польши [Радослава] Сикорского подорвать „Дружбу“ в совпадения не верится совсем», — написал Мардан.

Польский министр ранее выразил надежду, что боевики ВСУ смогут повредить нефтепровод «Дружбу» в Венгрии.