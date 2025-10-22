В Братиславе загорелся завод, перерабатывающий российскую нефть из «Дружбы»
В столице Словакии загорелся нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий венгерской компании MOL. Об этом в своем Telegram-канале «МАРДАН» сообщил журналист Сергей Мардан.
Завод перерабатывает российскую нефть, поступающую по нефтепроводу «Дружба».
НПЗ загорелся вечером 20 октября, как сообщала газета Magyar Nemzet. Это уже третий НПЗ в Европе, работающий с нефтью из России и внезапно загоревшийся.
До этого взрывы прогремели на двух заводах в Венгрии и Румынии. Пожар произошел на заводе MOL в городе Сазхаломбатта к югу от Будапешта. Второй — на НПЗ в румынском городе Плоешть, но в момент детонации завод Petrotel-Lukoil не работал, так как на предприятии с 17 октября велись плановые технические осмотры.
«После угроз главы МИД Польши [Радослава] Сикорского подорвать „Дружбу“ в совпадения не верится совсем», — написал Мардан.
Польский министр ранее выразил надежду, что боевики ВСУ смогут повредить нефтепровод «Дружбу» в Венгрии.