В Брашове рухнула самая большая елка Румынии

В Румынии упала самая высокая рождественская елка, установленная на площади в Брашове. Об этом сообщило местное издание Bugetul .

Из-за сильного ветра ель сначала наклонилась, а затем упала. Люди, находившиеся на площади, разбежались. Высота дерева составила 29 метров, а его масса — 17 тонн. Ель установили в Брашове в середине ноября.

Ранее во время рождественского фестиваля во Франции на людей упала огромная металлическая фигура птицы. Конструкция парила над толпой на специальных тросах, но они не выдержали. Пострадали 13 человек. Участников праздника эвакуировали с места происшествия.