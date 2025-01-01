В Босфоре приостановили судоходство из-за тумана

Судоходство приостановили в проливе Босфор из-за тумана. Информацию об этом распространило управление береговой охраны Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, сообщил RT .

«Судоходство временно прекращено в оба направления… из-за тумана до улучшения погодных условий», — указали в управлении.

Судоходство временно прекратили в северном и южном направлениях, отменили рейсы паромов. Густой туман также накрыл Стамбул, возникли проблемы на участках дорог, в том числе мостах через Босфор, уточнило радио Sputnik.

США и их союзники по НАТО стремятся использовать проливы Босфор и Дарданеллы в военных целях. Они хотят нарушить конвенцию Монтре и использовать Черное море как плацдарм для войны с Россией, отмечали эксперты.

Не исключено, что Штаты внесут поправки в конвенцию, но для этого необходимо провести их через ООН — все будет зависеть от Турции. В крайнем случае Россия обладает правом вето, заявлял политолог Вадим Сипров.