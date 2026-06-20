В Боливии ввели чрезвычайное положение

Президент Боливии Родриго Пас объявил чрезвычайное положение в стране на фоне антиправительственных протестов. Об этом он сообщил в социальной сети X .

«Распорядился ввести режим чрезвычайного положения для освобождения дорог страны. Боливийцы не могут оставаться заложниками блокад, которые мешают работать, получать медицинскую помощь, учиться, доставлять продукты в дома и обеспечивать себя продовольствием», — написал Пас.

Президент уточнил, что режим ЧП направлен на восстановление нормальной жизни, а не на ее разрушение. По его словам, двери правительства всегда открыты для тех, кто хочет вести добросовестный диалог.

В Боливии в мае вспыхнули протесты после решения Паса сократить субсидии на топливо для сокращения дефицита бюджета. Протестующие требуют отправить кабмин в отставку, а также разобраться с дефицитом топлива, инфляцией и повышением заработных плат.

Ранее в Гаване местные жители вышли на протесты против отключений электричества.